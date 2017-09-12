Трамп, вероятно, посетит Китай в ходе ноябрьского турне по странам Азии

Президент Трамп, вероятно, сделает остановку в Китае в ходе своего первого официального визита в страны Азии, намеченного на ноябрь. Об этом сообщил во вторник один из сотрудников правительства США. Визит пройдет в обстановке растущей напряженности в связи с проводимыми Северной Кореей ядерными испытаниями.

Вашингтон и его союзники подчеркивают, что Китаю – важнейшему союзнику и торговому партнеру Пхеньяна – следует оказать большее давление на своего соседа, уже давно находящегося в изоляции, побудив его приостановить свои программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

Во время состоявшейся в Палм-Бич встречи президента Трампа с председателем КНР Си Цзинпинем китайский лидер пригласил президента США посетить Китай. Еще одна встреча двух лидеров состоялась в июле на полях саммита «Большой двадцатки».

Ожидается, что в ноябре Трамп примет участие в работе Саммита США-АСЕАН и Восточноазиатского саммита на Филиппинах, а также саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (APEC)во Вьетнаме.