Ираклий Кавеладзе – восьмой участник встречи Трампа-младшего с Весельницкой

Восьмым участником встречи, на которую Дональд Трамп-младший отправился в июне прошлого года в надежде получить компромат на Хиллари Клинтон, был Ираклий Кавеладзе, сообщил во вторник его адвокат.

Адвокат Скотт Балбер подтвердил личность своего клиента после того, как канал CNN сообщил, что тот был идентифицирован помощниками спецпрокурора Роберта Мюллера и сотрудничает с расследованием.