Пентагон проведет расширенное расследование операций ВМС

Министр обороны США Джеймс Мэттис в понедельник сообщил, что планируется провести расширенное расследование военно-морских операций США после того, как к востоку от Сингапура американский военный корабль столкнулся с нефтяным танкером, в результате чего пропали без вести 10 моряков. Это уже второй подобный инцидент за последние два месяца.

«Глава расследования военно-морских операций изучит все релевантные инциденты в море. Он будет учитывать все факторы, а не только имеющие отношения непосредственно к инцидентам», – заявил Мэттис, выступая перед журналистами в столице Иордании Аммане.

Напомним, что в июне при столкновении эсминца «Фицджеральд» с сухогрузом вблизи Японии погибли семь моряков.