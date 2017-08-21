Пентагон проведет расширенное расследование операций ВМС

Это решение принято после столкновения американского эсминца с танкером в районе Сингарупа
Министр обороны США Джеймс Мэттис в понедельник сообщил, что планируется провести расширенное расследование военно-морских операций США после того, как к востоку от Сингапура американский военный корабль столкнулся с нефтяным танкером, в результате чего пропали без вести 10 моряков. Это уже второй подобный инцидент за последние два месяца.
«Глава расследования военно-морских операций изучит все релевантные инциденты в море. Он будет учитывать все факторы, а не только имеющие отношения непосредственно к инцидентам», – заявил Мэттис, выступая перед журналистами в столице Иордании Аммане.
Напомним, что в июне при столкновении эсминца «Фицджеральд» с сухогрузом вблизи Японии погибли семь моряков.
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