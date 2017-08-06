Чикаго подаст в суд на администрацию Трампа

Власти Чикаго в понедельник подадут в суд на администрацию Трампа в связи с ее угрозами приостановить выплаты грантов на общественную безопасность так называемым «городам-убежищам», заявил в воскресенье мэр города Рэм Эмануэль.

Иск станет свидетельством эскалации противостояния с федеральными властями по вопросам иммиграции.

Менее двух недель назад генеральный прокурор США Джефф Сешнс объявил, что министерство юстиции США лишит города некоторых грантов, если они не позволят иммиграционным властям посещать местные тюрьмы и уведомлять их об освобождении лиц, разыскиваемых за нарушения иммиграционного законодательства, за 48 часов.