Пол Райан – против депортации «мечтателей»

Как заявил в среду спикер Палаты представителей Пол Райан, он не считает, что люди, которых в детском возрасте незаконно привезли в США, должны быть депортированы. Вместе с тем, он подчеркнул, что внесение исправлений в защищающую их программу должно быть частью более крупных изменений в иммиграционной политике.

«Я полагаю, что выбросить эти 800000 молодых людей назад, в страны, в которых они, вероятно, не были с младенческого возраста и где говорят на языках, которых они, возможно, не знают, – не в (наших) национальных интересах», – сказал Райан в интервью агентству Associated Press.