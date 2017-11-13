Апелляционный суд частично восстановил действие иммиграционного указа Трампа

Апелляционный суд штата Калифорния в понедельник разрешил частично применить последний иммиграционный указ президента Дональда Трампа, постановив, что правительство США может запретить въезд в страну гражданам шести стран c преимущественно мусульманским населением, если у них нет родственников в США.

Базирующийся в Сан-Франциско апелляционный суд Девятого округа также частично удовлетворил запрос администрации Трампа о блокировке решения суда низшей инстанции, которая приостановила действие нового указа. Постановление затрагивает граждан Ирана, Ливии, Сирии, Йемена, Сомали и Чада, но не распространяется на граждан двух других стран, упомянутых в указе – КНДР и Венесуэлы.