WSJ: администрация Трампа может уменьшить выдачу виз в рамках культурного обмена

Администрация президента США Дональда Трампа подумывает сократить количество виз, выдаваемых по программа культурного и профессионального обмена, в том числе – для иностранных гувернанток и сезонных рабочих. Об этом сообщило издание Wall Street Journal.

Трамп, в прошлом строительный магнат, чьи отели и курорты активно прибегают к услугам сезонных рабочих, во время предвыборной кампании обещал вернуть рабочие места американцам.

Как сообщает Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники, администрация обдумывает «масштабные сокращения» по пяти видам виз по программе J-1 в рамках культурного обмена, связанного с трудоустройством.

Эта программа также включает визы для студентов, однако, по данным WSJ, сокращение числа студенческих виз не планируется.

Согласно статистике Госдепартамента, программа J-1 насчитывает 15 категорий и предоставляет «примерно 300 000 иностранных граждан в год возможность на личном опыте познакомиться с американским обществом и культурой».

В Госдепартаменте заявили, что никаких комментариев по поводу материала WSJ пока нет.