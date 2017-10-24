Украина вновь подверглась кибератаке

Руководитель украинской киберполиции Сергей Демедюк сообщил во вторник, что сегодня во вторник Украина подверглась хакерской атаке посредством вредоносного программного обеспечения BadRabbit, добавив, что последствия атаки были незначительны.

Ранее сообщалось, что после атаки в Одессе – крупнейшем портовом городе Украины – приняты меры по ужесточению системы безопасности.

На вопрос, использовалось ли программное обеспечение BadRabbit в прежних кибератаках, Демедюк ответил утвердительно.