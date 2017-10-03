США призвали РФ освободить Ильми Умерова

Соединенные Штаты глубоко обеспокоены судебным приговором, вынесенным крымскому диссиденту Ильми Умерову, выступающему против российской аннексии Крыма, и призывают к его освобождению, заявил во вторник Госдепартамент. На прошлой неделе российский суд признал Умерова виновным в сепаратизме и приговорил к двум годам в колонии.

«Он был осужден за то, что выступает против попыток России аннексировать Крым, и получил более жесткий приговор, чем требовал прокурор, представляющий российские оккупационные власти, – говорится в заявлении Госдепартамента. – Это усугубляет прошлые проявления несправедливости в его деле, в том числе то, что в 2016 году он в течение нескольких недель подвергался карательной психиатрии. Мы призываем российские оккупационные власти немедленно освободить Умерова и отменить вынесенный ему приговор».