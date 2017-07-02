Трамп опубликовал видео, направленное против телеканала CNN

Президент США Дональд Трамп усилил критику СМИ, разместив в «Твиттере» пародийное видео, на котором он валит с ног человека, у которого вместо головы – логотип телекомпании CNN, и наносит ему несколько ударов. После этого на экране появляется надпись FNN – Fraud News Network («FNN – Сеть лживых новостей»).

Видео является отредактированной версией записи от 2007 года, когда Трамп появился на рестлинг-шоу WrestleMania 23, организатором которого выступала компания World Wrestling Entertainment (WWE), и «уложил» главу WWE Винса Макмэна. На видео, которое Трамп опубликовал в «Твиттере» в воскресенье, голова Макмэна заменена на логотип CNN.

После того, как Трамп «побеждает» противника, внизу экрана появляется надпись FNN – Fraud News Network, выполненная шрифтом, напоминающим шрифт логотипа CNN.

Трамп назначил жену Макмэна – Линду Макмэн – главой Управления по делам малого бизнеса – ведомства министерского уровня. Она принимала активное участие в управлении WWEв течение многих лет.

Будучи кандидатом в президенты и позднее, уже главнокомандующим, Трамп неоднократно допускал пренебрежительные высказывания в адрес СМИ, называя их «врагом американского народа». Кроме того, он часто называл ведущие новостные организации «обанкротившимися» или «фейковыми новостями».

Однако данное видео выводит его критику на новый уровень. В то же время оно само вызвало критику в социальных сетях.

«Скорость, с которой мы воспроизводим упадок и падение Рима, впечатляет. То, для чего Риму потребовались века, мы проходим за месяцы», – написал консервативный обозреватель и редактор журнала Weekly Standard Билл Кристол.

Трамп, который проводит длинные выходные в своем особняке в Бедминстере, штат Нью-Джерси, в субботу обрушился с критикой в адрес СМИ в «Твиттере». На мероприятии в честь ветеранов в Центре Кеннеди в Вашингтоне в субботу он заявил, что СМИ пытались не допустить его прихода Белый дом.

«Но я – президент, а они – нет», – сказал Дональд Трамп.