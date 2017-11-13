Трамп вновь призвал законодателей покончить с наследием Obamacare

Дональд Трамп призвал законодателей США сократить основную налоговую ставку для богатых американцев и положить конец Obamacare – обязательному индивидуальному медицинскому страхованию, несмотря на то, что он высоко оценил работу республиканцев, контролирующих обе палаты Конгресса, над налоговой реформой.

Члены Палаты представителей и Сената обсуждали свои планы на этой неделе, прежде чем отправиться домой, чтобы отпраздновать День Благодарения

Республиканцы добиваются пересмотра налогового кодекса США. Если это произойдет, то президент Трамп одержит первую крупную законодательную победу. Обе палаты надеются вовремя разрешить свои разногласия, чтобы принять законопроект до конца года.

«Я горжусь республиканцами в Палате представителей и Сенате, ведущими тяжелую работу над снижением налогов. Мы приближаемся к финишу», –написал Дональд Трамп в «Твиттере».

Президент неоднократно настаивал на том, что законопроект о налоговой реформе должен включать отмену обязательной страховки, обязательства приобретать ее таковую или платить штраф. Однако ни законопроект Палаты представителей, ни сенатский законопроект не содержит подобной нормы.