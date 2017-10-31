Трамп: снижение налога на корпорации не должно быть поэтапным

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что снижение налога на корпорации при проведении налоговой реформы не должно быть разделено на этапы. Надежду на то, что этого не произойдет, он выразил, отвечая на вопрос журналистов во время состоявшегося в Белом доме совещания по проблемам налоговой реформы.

По словам Трампа, он хотел бы, чтобы законодатели одобрили законопроект о реформировании налогового кодекса не позднее Дня Благодарения, т.е. к концу ноября.