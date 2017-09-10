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Трамп обсудил с губернаторами и сенаторами меры по борьбе с «Ирмой»

Президент США Дональд Трамп

Президент увеличил федеральную помощь территориям, пострадавшим от урагана

Президент США Дональд Трамп в воскресенье побеседовал с губернаторами Алабамы, Джорджии, Южной Каролины и Теннесси, в то время как траектория урагана «Ирма» сместилась к западу от островной цепи Флорида-Кис и стихия двинулась на штаты, расположенные севернее.

Как сообщили из Белого дома, Трамп находится в постоянном контакте с губернатором Флориды Риком Скоттом и сенатором Марко Рубио (оба – республиканцы), а в воскресенье также побеседовал с сенатором-демократом Беном Нельсоном.

В воскресенье президент объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико и увеличил федеральную помощь Американским Виргинским островам, пострадавшим от урагана «Ирма».

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