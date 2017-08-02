Трамп подписал закон о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении новых санкций против России, сообщил в среду Белый дом.

Ранее об этом сообщило агентство Bloomberg News, ссылаясь на сотрудника Белого дома.

На прошлой неделе Конгресс подавляющим большинством голосов одобрил санкции, наказывающие Россию за вмешательство в президентские выборы 2016 года, аннексию принадлежащего Украине Крыма и другие нарушения международных норм.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сказал журналистам во вторник, что он сам и президент Трамп не считают, что новые санкции помогут нашим усилиям в дипломатических контактах с Россией. Вице-президент Пенс заявил, что, как продемонстрировал законопроект, президент Трамп и Конгресс говорят «в один голос».

Советник Белого дома Келлиэнн Конуэй подтвердила факт подписания закона в интервью телеканалу Fox News.

Стремление президента Трампа к улучшению отношений с Москвой оказалось затруднено обнаруженными американскими разведслужбами свидетельствами вмешательства России в выборы с целью поддержки республиканского кандидата против демократического кандидата – Хиллари Клинтон.