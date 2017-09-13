Трамп обсудит налоговую реформу с Пелоси и Шумером

Президент США Дональд Трамп организует в среду вечером обед, на который приглашены лидеры демократов в обеих палатах Конгресса: сенатор Чак Шумер и бывший спикер Палаты представителей – Нэнси Пелоси. Ожидается, что в ходе встречи будет обсуждаться налоговая реформа, а также другие насущные законопроекты, разрабатываемые Конгрессом и Белым домом.

Было отмечено, что президент Трамп встретится с Шумером и Пелоси «для двухпартийных обсуждений насущных законодательных вопросов, с упором на налоговую реформу».

«Этот президент за восемь дней сделал для сотрудничества двух партий больше, чем Обама сделал за восемь лет», – сказала на брифинге в среду пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. – Я здесь основываюсь на том факте, что он (Трамп) выражает стремление сесть с представителями оппозиционной партии за стол переговоров, что Обама делал редко… Нынешний президент искренне стремится к этому. Он уже делал это неоднократно, и намерен продолжать в том же духе, по мере того, как мы приступаем к решению законодательных задач, которые являются наиболее амбициозными за последний, весьма продолжительный, период. Мы хотим и готовы работать с демократами».

Ожидается также, что лидеры Демократической партии в Конгрессе постараются убедить президента в необходимости принятия закона о защите статуса детей нелегальных иммигрантов, которым может грозить депортация из Соединенных Штатов. Этот законопроект получил название DREAM Act, поскольку детей иммигрантов, попадающих в эту категорию, в Америке прозвали Dreamers – «мечтатели». Кроме того, возможно, будет затронута и тема реформы здравоохранения, которую пытаются осуществить Белый дом и законодатели-республиканцы.