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Официальные лица США: встреча Трампа с Путиным на саммите АТЭС возможна, но планов пока нет

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (архивное фото)

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет во Вьетнаме с 10 по 12 ноября

Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного сотрудника Белого дома, президент США Дональд Трамп, возможно, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во время Саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, однако подтвержденных планов на этот счет нет.

Напомним, что в этом году Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет проходить с 10 по 12 ноября во вьетнамском городе Дананг.

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