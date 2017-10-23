Официальные лица США: встреча Трампа с Путиным на саммите АТЭС возможна, но планов пока нет

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества пройдет во Вьетнаме с 10 по 12 ноября
Как сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванного сотрудника Белого дома, президент США Дональд Трамп, возможно, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во время Саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества во Вьетнаме, однако подтвержденных планов на этот счет нет.
Напомним, что в этом году Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества будет проходить с 10 по 12 ноября во вьетнамском городе Дананг.
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