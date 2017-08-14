Трамп подписал указ о начале расследования торговой политики Китая

ВАШИНГТОН - Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал меморандум о проведении расследования о предполагаемых хищениях американской интеллектуальной собственности со стороны Китая, назвав это «большим шагом».

Указ предписывает торговому представителю США Роберту Лайтхайзеру провести расследование в отношении торговой политики Китая, которая вынуждает американские компании делиться информацией, чтобы вести бизнес в этой стране.

«Г-н Лайтхайзер, вы вправе рассматривать любые варианты, имеющиеся в вашем распоряжении, – сказал Трамп перед подписанием документа. – Это только начало».