Трамп отступил от идеи сотрудничества с Россией в сфере кибербезопасности

Президент США Дональд Трамп в воскресенье отступил от своей идеи сотрудничества с Россией в сфере кибербезопасности, написав в «Твиттере», что не считает его вероятным. Всего за несколько часов до этого его предложение подверглось резкой критике со стороны республиканцев, которые заявили, что Москве нельзя доверять.

Утром в воскресенье Трамп сообщил в «Твиттере», что он и президент РФ Владимир Путин в пятницу обсудили создание «непроницаемого подразделения по кибербезопасности» для противодействия таким угрозам, как вмешательство в выборы путем кибератак.

Идея оказалась крайне непопулярной и немедленно вызвала критику со стороны некоторых республиканцев, которые задались вопросом, зачем США сотрудничать с Россией после того, как она предположительно вмешивалась в выборы 2016 года.

«Это не самая нелепая идея из всех, что мне приходилось слышать, но она очень близка к тому», – заявил сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм в эфире канала NBC.

Эштон Картер, занимавший пост министра обороны до конца президентского срока Барака Обамы, сказал в интервью CNN: «Это как если бы человек, ограбивший ваш дом, предложил создать рабочую группу по грабежу».

Советники Трампа, в том числе госсекретарь Рекс Тиллерсон и министр финансов Стив Мнучин, попытались дать разъяснения по поводу идеи Трампа.

Мнучин в воскресенье заявил, что Трамп и Путин договорились создать «киберподразделение, чтобы обеспечить абсолютное отсутствие вмешательства, чтобы вместе работать в сфере кибербезопасности».

Однако позднее в воскресенье Трамп опубликовал новый комментарий в «Твиттере», в котором постарался преуменьшить значимость идеи, возникшей в ходе переговоров с Путиным на саммите «Большой двадцатки» в Гамбурге.

«Тот факт, что мы с президентом Путиным обсудили подразделение по кибербезопасности, не означает, что я считаю, что это может случиться. Не может», – написал Трамп, при этом отметив, что договоренность с Россией о перемирии в Сирии «может состояться и состоялась».

Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн признал стремление Трампа продвинуться вперед в отношениях с Россией, но указал на необходимость «последствий».

«Не последовало никакого наказания, – сказал Маккейн, возглавляющий сенатский Комитет по делам вооруженных сил, в программе канала CBS. – Владимиру Путину… сошла с рук попытка изменить исход… наших выборов».

В ходе предвыборной кампании Трамп настаивал на необходимости сближения с Москвой, однако пока ему не удалось выполнить свое обещание, поскольку его администрация столкнулась с многочисленными расследованиями по делу о российском вмешательстве в выборы и предположительном сговоре между его предвыборным штабом и российскими властями.

Расследование возглавляет специальный прокурор Роберт Мюллер, одна из задач которого – установить, имел ли место сговор между приближенными Трампа и Россией. Аналогичные расследования ведутся в комитетах по разведке Сената и Палаты представителей.

По словам законодателей и представителей разведки, расследования сосредоточены на действиях Москвы, и никаких доказательств причастности других стран к вмешательству в выборы нет, хотя Трамп предположил, что за этим могли стоять и другие игроки.

Москва отрицает какое-либо вмешательство в выборы, а Трамп утверждает, что его предвыборный штаб не вступал в сговор с Россией.

Адам Шифф, ведущий демократ в Комитете по разведке Палаты представителей, сказал в эфире канала CNN, что Россия не может быть надежным партнером в сфере кибербезопасности.

Текст Закона о полномочиях в сфере национальной обороны от 2017 года запрещает Пентагону, а также входящим в его структуру АНБ и Киберкомандованию, использовать бюджетные средства для двустороннего военного сотрудничества с Россией.