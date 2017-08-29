Глава МИДа Мексики летит в Вашингтон после угроз Трампа расторгнуть NAFTA

Министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай во вторник отправится в Вашингтон после угроз президента США Дональда Трампа расторгнуть Североамериканское соглашение о свободной торговле. При этом источник в министерстве иностранных дел Мексики заявил, что визит был запланирован заранее.

По словам источника, поездка планировалась до очередных предупреждений Трампа о том, что он предпочел бы расторгнуть NAFTA вместо переговоров по изменению условий соглашения.

Второй раунд переговоров по заключенному 23 года назад соглашению должен начаться в Мексике 1 сентября.