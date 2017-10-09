Тиллерсон и Лавров обсудили Украину и Северную Корею

В понедельник состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. В ходе беседы обсуждался вопрос о ситуации на Корейском полуострове. Глава МИДа РФ высказался против эскалации напряженности в регионе.

Касаясь конфликта в восточной Украине, Лавров утверждал, что подход официального Киева к реинтеграции Донбасса противоречит Минским соглашениям.

Глава внешнеполитического ведомства РФ также озвучил требование Москвы о возвращении арестованной российской дипломатической собственности в США.