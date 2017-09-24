Нэшвил, Теннесси: стрельба в церкви

Один человек убит, и семеро получили ранения в ходе стрельбы, произошедшей утром в воскресенье в Церкви Христа в городе Нэшвилл, штат Теннесси.

Согласно сообщению городской полиции, смертельно раненая женщина скончалась на автостоянке вблизи Церкви Барнет Чапел. Раненым была оказана медицинская помощь.

Все раненые, кроме одного, старше шестидесяти лет. Все они доставлены в одну из местных больниц. По словам пресс-секретаря местной полиции, одним из них был стрелявший.

Сообщений о его состоянии, как и о состоянии его жертв, которых пока не удалось идентифицировать, не поступало.

Церковь Барнет Чапел расположена в Антиохии – в 16 километрах от центра Нэшвилла. Ссылаясь на слова сына пастора, местное телевидение сообщило, что священнослужитель получил ранение в грудь и также госпитализирован.