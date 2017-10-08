Тропический шторм «Нейт» теряет силу

Тропический шторм «Нейт» начал быстро терять силу, когда двигался над Алабамой в воскресенье. Тем не менее, стремительно перемещающийся бывший ураган успел громко постучаться в двери казино в Билокси и затопить залы для азартных игр и шоссе в регионе, после того как вышел на сушу в Миссисипи.

За время движения над Алабамой максимальная скорость ветра внутри урагана упала до 70 километров в час, в связи с чем Национальный центр по наблюдению за ураганами утром в воскресенье отменил предупреждение о тропическом шторме для региона к востоку от границы между Алабамой и Флоридой.

За несколько часов до этого скорость ветра достигала 110 километров в час, но «Нейт» не обладал столь же разрушительной силой, что и его недавние предшественники.

Став четвертым крупным штормом, обрушившимся на США менее чем за два месяца, «Нейт» убил, по меньшей мере, 30 человек в Центральной Америке до того, как вошел в теплые воды Мексиканского залива и двинулся к Югу США. В связи с приближением шторма большая часть установок по добыче нефти и газа приостановили работу.

«Нейт» стал новым большим атлантическим ураганом после «Харви», «Ирмы» и «Марии», которые нанесли огромный урон некоторым карибским островам и южной части США за последние два месяца.

По прогнозам Национального центра по наблюдению за ураганами, центр шторма двинется вглубь Миссисипи и в понедельник пройдет через долину реки Теннесси и центральную часть Аппалачей. В регионе сохраняется опасность проливных дождей и наводнений, предупредил центр.

«Нейт» изначально вышел на сушу вблизи устья реки Миссисипи вечером в субботу, затем повторно вышел на сушу в ночь на воскресенье в районе Билокси, штат Миссисипи. Жителей города с населением 46 тысяч человек предупредили, что высота штормовой волны может достигнуть 3-3,5 метра.