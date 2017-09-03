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Мнучин: оказание помощи Техасу затянется без быстрого увеличения потолка госдолга

Министр финансов США Стивен Мнучин

Сенатор Блант допустил, что законодатели могут увязать вопрос о ликвидации последствий урагана «Харви» с повышением лимитов заимствования

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в воскресенье, что выделение средств для пострадавших от урагана районов Техаса может затянуться, если Конгресс не примет оперативного решения об увеличении потолка госдолга.

«Если не увеличить лимиты заимствований, то я не уверен, что мы сможем перечислить Техасу деньги на восстановление до конца месяца», – заявил Мнучин, выступая на телеканале Fox News.

Последствия урагана «Харви».. Город Спринг, штат Техас. 29 августа 2017 г.
Последствия урагана «Харви».. Город Спринг, штат Техас. 29 августа 2017 г.

Президент США Дональд Трамп запросил около 8 миллиардов долларов на ликвидацию последствий урагана «Харви».

Ожидается, что США достигнут установленного потолка госдолга к концу сентября, если Конгресс не примет решения об его увеличении.

Один из республиканских руководителей Сената сенатор Рой Блант допустил, что законодатели могут увязать решение о повышении потолка госдолга, которое не пользуется популярностью среди некоторых республиканских консерваторов, с мерами по ликвидации последствий «Харви».

«Это один из возможных путей», – сказал Блант, выступая в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC. Лидерам Конгресса нужно будет оценить, наберутся ли для этого голоса, добавил он.

На этой неделе Конгресс возвращается к работе после месячных каникул. Как ожидается, одним из первых вопросов, которыми займутся законодатели, будет запрос администрации президента Дональда Трампа о выделении 7,85 миллиарда долларов в качестве первого пакета помощи для ликвидации последствий урагана «Харви».

Последствия урагана «Харви». Город Хьюстон, штат Техас
Последствия урагана «Харви». Город Хьюстон, штат Техас

Правительство США руководствуется установленным законом лимитом на заимствования для покрытия бюджетного дефицита, который возникает из-за того, что расходы официального Вашинтона превышают его налоговые сборы. Лишь Конгресс может увеличить этот лимит, и финансовые компании обеспокоены тем, что законодатели могут не прийти к соглашению по этому вопросу. Некоторые консерваторы хотят увязать повышение потолка госдолга с реформой расходов правительства.

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