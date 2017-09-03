Мнучин: оказание помощи Техасу затянется без быстрого увеличения потолка госдолга

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в воскресенье, что выделение средств для пострадавших от урагана районов Техаса может затянуться, если Конгресс не примет оперативного решения об увеличении потолка госдолга.

«Если не увеличить лимиты заимствований, то я не уверен, что мы сможем перечислить Техасу деньги на восстановление до конца месяца», – заявил Мнучин, выступая на телеканале Fox News.

Президент США Дональд Трамп запросил около 8 миллиардов долларов на ликвидацию последствий урагана «Харви».

Ожидается, что США достигнут установленного потолка госдолга к концу сентября, если Конгресс не примет решения об его увеличении.

Один из республиканских руководителей Сената сенатор Рой Блант допустил, что законодатели могут увязать решение о повышении потолка госдолга, которое не пользуется популярностью среди некоторых республиканских консерваторов, с мерами по ликвидации последствий «Харви».

«Это один из возможных путей», – сказал Блант, выступая в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC. Лидерам Конгресса нужно будет оценить, наберутся ли для этого голоса, добавил он.

На этой неделе Конгресс возвращается к работе после месячных каникул. Как ожидается, одним из первых вопросов, которыми займутся законодатели, будет запрос администрации президента Дональда Трампа о выделении 7,85 миллиарда долларов в качестве первого пакета помощи для ликвидации последствий урагана «Харви».

Правительство США руководствуется установленным законом лимитом на заимствования для покрытия бюджетного дефицита, который возникает из-за того, что расходы официального Вашинтона превышают его налоговые сборы. Лишь Конгресс может увеличить этот лимит, и финансовые компании обеспокоены тем, что законодатели могут не прийти к соглашению по этому вопросу. Некоторые консерваторы хотят увязать повышение потолка госдолга с реформой расходов правительства.