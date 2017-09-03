Мнучин: оказание помощи Техасу затянется без быстрого увеличения потолка госдолга

Сенатор Блант допустил, что законодатели могут увязать вопрос о ликвидации последствий урагана «Харви» с повышением лимитов заимствования
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил в воскресенье, что выделение средств для пострадавших от урагана районов Техаса может затянуться, если Конгресс не примет оперативного решения об увеличении потолка госдолга.
«Если не увеличить лимиты заимствований, то я не уверен, что мы сможем перечислить Техасу деньги на восстановление до конца месяца», – заявил Мнучин, выступая на телеканале Fox News.
Президент США Дональд Трамп запросил около 8 миллиардов долларов на ликвидацию последствий урагана «Харви».
Ожидается, что США достигнут установленного потолка госдолга к концу сентября, если Конгресс не примет решения об его увеличении.
Один из республиканских руководителей Сената сенатор Рой Блант допустил, что законодатели могут увязать решение о повышении потолка госдолга, которое не пользуется популярностью среди некоторых республиканских консерваторов, с мерами по ликвидации последствий «Харви».
«Это один из возможных путей», – сказал Блант, выступая в программе «Встреча с прессой» на телеканале NBC. Лидерам Конгресса нужно будет оценить, наберутся ли для этого голоса, добавил он.
На этой неделе Конгресс возвращается к работе после месячных каникул. Как ожидается, одним из первых вопросов, которыми займутся законодатели, будет запрос администрации президента Дональда Трампа о выделении 7,85 миллиарда долларов в качестве первого пакета помощи для ликвидации последствий урагана «Харви».
Правительство США руководствуется установленным законом лимитом на заимствования для покрытия бюджетного дефицита, который возникает из-за того, что расходы официального Вашинтона превышают его налоговые сборы. Лишь Конгресс может увеличить этот лимит, и финансовые компании обеспокоены тем, что законодатели могут не прийти к соглашению по этому вопросу. Некоторые консерваторы хотят увязать повышение потолка госдолга с реформой расходов правительства.
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