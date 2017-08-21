Полиция Испании застрелила человека в «поясе смертника» к западу от Барселоны

Испанская полиция сообщила, что ликвидировала человека в «поясе смертника» в городе Субиратс, к западу от Барселоны. Ранее было объявлено, что в этом районе был «подстрелен» главный подозреваемый в совершении теракта в Барселоне, 22-летний Юнес Абу Якуб. При этом полиция Каталонии отказывалась уточнить, ранен он или убит.

«В Субиратс был идентифицирован подозрительный мужчина, предположительно в поясе со взрывчаткой. Этот человек был застрелен», – говорится в «Твиттере» полиции Каталонии.



Пока неясно, идет ли речь о главном подозреваемом в совершении теракта в Барселоне, Юнесе Абу Якубе. Испанская газета La Vanguardia ранее сообщала, что подозреваемый был арестован в понедельник в городе Сан-Садурни-д'Анойя, к западу от Барселоны, однако полиция так и не подтвердила эту информацию.

Испанские телеканалы со ссылкой на близкие к следствию источники сообщают, что мужчина, которого подстрелила полиция, и есть Юнес Абу Якуб, подозреваемый в организации теракта в Барселоне, в результате которого погибли 13 человек.

В понедельник власти Испании сообщили, что за рулем въехавшего в толпу микроавтобуса предположительно был 22-летний выходец из Марокко Юнес Абу Якуб, которого разыскивают как последнего оставшегося на свободе члена преступной ячейки из 12 человек.

Как заявил министр внутренних дел Каталонии Хоаким Форн, «все указывает» на то, что за рулем был именно он.

Полиция задержала четырех подозреваемых, остальные были либо убиты полицией, либо погибли в результате взрыва в доме накануне теракта. Многие из подозреваемых имели связи с городом Риполь на северо-востоке Испании, где сосредоточено расследование.

На пресс-конференции в воскресенье испанская полиция сообщила, что обнаружила 120 канистр с бензином в доме в городе Альканар, где подозреваемые в организации барселонского теракта предположительно готовили взрывные устройства. Там было найдено достаточно материалов, чтобы совершить «один или несколько терактов в Барселоне», сообщил журналистам глава региональной полиции Хосеп Луис Траперо, добавив, что в доме также были найдены следы взрывчатого вещества триацетона трипероксида.

При взрыве в среду останки находившихся в доме людей оказались погребены под обломками. В рамках следствия проводятся анализы ДНК.

Помимо Абу Якуба власти также разыскивают имама по имени Абдельбаки Эс Сатти, который предположительно увлек радикальными идеями некоторых участников теракта в Барселоне и еще одного подозреваемого, который убил одного человека в городе Камбрильс.

По данным Associated Press, соседи сообщают, что автомобили, использованные в ходе терактов в Камбрильсе и Барселоне, ранее часто видели у дома в Альканаре.

Как рассказал корреспонденту «Голоса Америки» специалист по политическим проблемам ислама, профессор Университета Дикина Грег Бартон, ранее проведенные аресты могут быть причиной того, что в Испании не было такого количества терактов, как в других странах Европы в последние годы.

«Испания не является неуязвимой для этих проблем, в особенности Каталония, где есть связи с северным Марокко, – отмечает Бартон. – Но Испании до сих пор удавалось держать ситуацию под контролем, в то время как у Франции и Бельгии были с этим сложности».

По мнению Бартона, никакой конкретной связи между наплывом беженцев в Европу и этими атаками нет: «Как правило, люди, которых вербуют, выросли в тех странах, где их вербуют, и совершают атаки в районах, которые им знакомы».