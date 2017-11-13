Испания заявила о попытках России повлиять на результаты референдума в Каталонии

Мадрид считает, что российские агенты активно продвигали в соцсетях референдум о независимости Каталонии, стремясь дестабилизировать Испанию, заявили в понедельник министры обороны и иностранных дел этой страны.

По словам министров, у них есть доказательства того, что российские государственные и частные организации, а также организации из Венесуэлы, использовали Twitter, Facebook и другие интернет-ресурсы, рекламируя сепаратистское движение и пытаясь склонить общественное мнение в пользу отделения Каталонии в преддверии референдума, который прошел 1 октября.

Лидеры Каталонии отрицают, что получали помощь от России в связи с референдумом.

«На данный момент нам известно, что в значительной степени это исходило с российской территории», – заявила министр обороны Испании Мария Долорес де Коспедаль.

«Речь идет о государственных и частных организациях, которые пытаются повлиять на ситуацию и создать нестабильность в Европе», – рассказала она журналистам на совещании министров иностранных дел и обороны стран ЕС, которое проходило в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о том, уверен ли Мадрид в обоснованности своих обвинений, министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил: «Да, у нас есть доказательства».

По словам Дастиса, Испания выявила фальшивые аккаунты в социальных сетях, половина из которых связаны с Россией, а еще 30 процентов – с Венесуэлой. С этих аккаунтов распространялись публикации в поддержку сепаратистского движения.

Член Европарламента от партии каталонских сепаратистов PDeCat Рамон Тремоза в понедельник вновь заявил, что российское вмешательство никакой роли в референдуме не сыграло. «Те, кто говорит, что Россия помогла Каталонии, – это те же люди, которые в последние годы помогали российскому флоту, несмотря на бойкот ЕС», – написал Тремоза в «Твиттере», отсылая к сообщениям испанских СМИ, что Испания позволяла российским военным кораблям осуществлять дозаправку в своих портах.

Подавляющее большинство участников референдума проголосовали за независимость Каталонии, однако явка составила лишь около 43 процентов населения, поскольку большинство каталонцев, предпочитающих, чтобы регион остался частью Испании, голосование бойкотировали. Референдум погрузил Испанию, четвертую по величине экономику еврозоны, в самый глубокий конституционный кризис с момента восстановления демократии в 1970-х гг.

Даттис заявил, что обсуждал вопрос о российском вмешательстве с Кремлем, однако Москва неоднократно отвергала обвинения и, в свою очередь, обвиняла Запад в попытках ее дискредитировать.

В НАТО считают, что Москва ведет намеренно двусмысленную информационную стратегию, пытаясь посеять разногласия на Западе и пошатнуть единство позиций в отношении экономических санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году.

Американская разведка в январе пришла к выводу, что Россия вмешивалась в президентские выборы в попытке помочь президенту Трампу победить Хиллари Клинтон, публикуя полученные путем хакерских атак электронные письма и распространяя пропаганду в соцсетях.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, посетивший совещание министров ЕС в Брюсселе, отказался комментировать обвинения Испании, однако на прошлой неделе главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти отметил, что российское вмешательство представляет предмет для беспокойства.

По его словам, «злонамеренная» российская кампания призвана влиять на результаты выборов и другие решения на Западе и нацелена на дестабилизацию. При этом референдум в Каталонии он напрямую не упомянул.