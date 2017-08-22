Трамп – за существенное улучшение торгового соглашения между США и Южной Кореей

Об этом заявил в Сеуле торговый представитель США
Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил во вторник, что переговоры с Ююжной Кореей по модификации в соглашение о свободной торговле означают возможность уменьшить нетарифные барьеры и сократить растущий дефицит в торговле США с их корейским союзником.
В видеообращении, распространенном в начале однодневной встречи, состоявшейся в Сеуле во вторник, Лайтхайзер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп выступает за «существенное улучшение» рассчитанного на пять лет соглашения по данному вопросу, известного как KORUS.
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