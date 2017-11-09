Reuters: Эр-Рияд удерживает ливанского премьер-министра силой

Власти Саудовской Аравии насильно удерживают в стране бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири, сообщает агентство Reuters со ссылкой на ряд высокопоставленных официальных лиц Ливана.

По словам одного из них, в Эр-Рияде Харири «вынудили» сложить премьерские полномочия и поместили его под домашний арест.

Напомним, что 4 ноября, находясь в Саудовской Аравии, в ходе незапланированного телеобращения, Харири неожиданно объявил об отставке, объяснив это тем, что он опасается за свою жизнь, поскольку на него готовится покушение. Харири также обвинил Тегеран и действующую в Ливане шиитскую группировку "Хезболла" в попытках спровоцировать беспорядки на Ближнем Востоке.

Президент Ливана Мишель Аун не принял отставку и предположил, что к этому решению Харири могла подтолкнуть Саудовская Аравия. Однопартийцы Харири в Ливане высказали аналогичное предположение и призвали своего лидера вернуться на родину, если он сможет это сделать.

Ранее в четверг, 9 ноября, Саудовская Аравия приказала своим гражданам как можно скорее покинуть Ливан и воздержаться от поездок в эту страну. С аналогичными заявлениеми выступили власти Бахрейна и Кувейта.