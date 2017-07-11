РФ заявляет о готовности жестко ответить США на арест дипсобственности

Москва заявляет о готовности дать жесткий ответ Вашингтону – в связи с арестом российской дипломатической собственности в США. Об этом заявил во вторник заместитель главы МИДа РФ Сергей Рябков.

Напомним, что в конце декабря 2016 года президент Обама подписал распоряжение о высылке из США 35 российских дипломатов и закрытии двух дипломатических дачных комплексов на Восточном побережье США в ответ на вмешательство Москвы в президентские выборы 2016 года.