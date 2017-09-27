США и РФ обменялись претензиями относительно соблюдения Договора по открытому небу

Россия примет ответные меры в отношении США в связи со спором вокруг Договора по открытому небу, который позволяет обеим странам проводить военные инспекции в воздушном пространстве друг друга, заявил в среду замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее США обвинили Москву в нарушении договора, нацеленного на укрепление доверия между вооруженными силами двух стран, и заявили, что намерены принять меры в связи с этим.

Как сообщила во вторник газета Wall Street Journal, эти меры могут включать ограничение полетов российских военных самолетов над американской территорией в ответ на то, что Москва не разрешает США проводить наблюдательные полеты над Калининградом, где размещено большое количество военных ресурсов.

Российские информагентства приводят заявление Рябкова о том, что у Москвы также есть претензии к США по поводу соблюдения этого договора, и она намерена принять встречные меры в ответ на любые ограничения со стороны США.

«То, что ответ будет, – в этом у меня нет никаких сомнений, – заявил Рябков журналистам. – Но прежде чем мы будем что-то объявлять, на эту тему мы должны будем ситуацию проанализировать, с участием наших военных, прийти к квалифицированному заключению, что и как, и дальше посмотреть, в какой форме мы будем отвечать американцам».

Рябков назвал подход Вашингтона односторонним и заявил, что Россия не пойдет на уступки под давлением со стороны США.

Генерал Джозеф Данфорд, возглавляющий Объединенный комитет начальников штабов, во вторник заявил в сенатском Комитете по вооруженным силам, что Вашингтон предпочитает сохранить Договор по открытому небу, однако соглашение не должно оставаться в силе, если Москва им пренебрегает.