Глава «Роснефти» выступит свидетелем по делу Улюкаева

Глава российской нефтяной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин выступит в качестве свидетеля на суде по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщила во вторник представитель суда.

Напомним, что Улюкаев был отстранен от должности и помещен под домашний арест в ноябре по обвинениям в вымогательстве взятки в размере 2 миллиардов долларов у «Роснефти». Сам он эти обвинения отвергает.

«Сечин заявлен свидетелем по делу со стороны обвинения», – заявила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.