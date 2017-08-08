Глава «Роснефти» выступит свидетелем по делу Улюкаева

Игорь Сечин заявлен в качестве свидетеля обвинения
Глава российской нефтяной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин выступит в качестве свидетеля на суде по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, сообщила во вторник представитель суда.
Напомним, что Улюкаев был отстранен от должности и помещен под домашний арест в ноябре по обвинениям в вымогательстве взятки в размере 2 миллиардов долларов у «Роснефти». Сам он эти обвинения отвергает.
«Сечин заявлен свидетелем по делу со стороны обвинения», – заявила пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.