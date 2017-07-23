Курт Волкер о ситуации в восточной Украине: «Это не замороженный конфликт, а горячая война»

Российская агрессия – вот виновник насилия в восточной Украине, где люди погибают от того, что следует рассматривать как «горячую войну», а не как «замороженный конфликт», заявил в воскресенье спецпредставитель США на переговорах по Украине Курт Волкер.

Курт Волкер, в прошлом – посол США в НАТО, был назначен на свой нынешний пост 7 июля – с тем, чтобы способствовать разрешению конфликта между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами. Начиная с 2014 года, в ходе вооруженного противостояния погибло свыше 10000 человек.

В Вашингтоне этот конфликт рассматривается как главное препятствие на пути улучшения отношений с Россией.

В ходе визита в находящийся под контролем украинских войск город Краматорск, Волкер заявил, что подготовит ряд рекомендаций по вопросу о том, как Вашингтону следует улучшить работу по продвижению мирного процесса.

«Это не замороженный конфликт, а горячая война, и это продолжающийся кризис, которым все мы должны заняться настолько спешно, насколько это возможно», – подчеркнул Волкер.