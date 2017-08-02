Reuters: в Сирии погибли не менее 40 российских военных и контрактников

Это в четыре раза превышает потери, о которых сообщало министерство обороны России
Согласно сообщениям министерства обороны России, в этом году в Сирии погибли десять российских военнослужащих.
Но по подсчетам Reuters, количество погибших российских солдат и частных контрактников составляет не менее 40.
Эти оценки получены на основе информации от родных и близких погибших, а также от местных властей.
Потери за семь месяцев этого года превысили количество погибших в Сирии российских военных и контрактников за предыдущие 15 месяцев. По оценкам Reuters, в тот период погибли 36 россиян.
Большинство случаев гибели, о которых узнало Reuters, подтверждаются более чем одним человеком каждый, включая тех, кто лично знал погибших, и местных чиновников.
В девяти случаях информация, появившаяся в местных СМИ или социальных сетях, подтверждена одним источником.
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