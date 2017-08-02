Reuters: в Сирии погибли не менее 40 российских военных и контрактников

Согласно сообщениям министерства обороны России, в этом году в Сирии погибли десять российских военнослужащих.

Но по подсчетам Reuters, количество погибших российских солдат и частных контрактников составляет не менее 40.

Эти оценки получены на основе информации от родных и близких погибших, а также от местных властей.

Потери за семь месяцев этого года превысили количество погибших в Сирии российских военных и контрактников за предыдущие 15 месяцев. По оценкам Reuters, в тот период погибли 36 россиян.

Большинство случаев гибели, о которых узнало Reuters, подтверждаются более чем одним человеком каждый, включая тех, кто лично знал погибших, и местных чиновников.

В девяти случаях информация, появившаяся в местных СМИ или социальных сетях, подтверждена одним источником.