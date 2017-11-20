«Роснефть» подтвердила заключение соглашения на поставку нефти китайской CEFC

Компания «Роснефть» подписала соглашение на поставку нефти китайской энергетической компании CEFC, сообщается в материалах российской компании, подтверждающих сообщение агентства Reuters, опубликованное на прошлой неделе.

Доступ к российской сырой нефти может помочь Китаю, ведущему импортеру сырой нефти в мире, в его стремлении создать глобальную интегрированную цепочку поставок нефти.

Соглашение также увеличит долю поставок российской нефти на китайский рынок по сравнению с долей Саудовской Аравии и позволит компании CEFC, ранее мало занимавшейся торговлей топливом, войти в список 10 ведущих игроков на мировом рынке нефти.

Кроме того, CEFC станет влиятельным игроком на рынке нефти марки ESPO, что позволит ей бросить вызов таким ведущим западным нефтетрейдерам, как Vitol и Trafigura.

В сентябре руководство CEFC согласилось купить 14,2 процента акций «Роснефти». Стоимость сделки оценивается более чем в 9 миллиардов долларов.

«Роснефть» заявила, что поставит китайской компании 60,8 миллиона тонн нефти в течение пяти лет, начиная с 1 января 2018 года.

Цена поставок будет определяться по формуле, привязанной к ценам на мировом рынке.

В следующем году CEFC рассчитывает получить от 8 до 10 миллионов тонн нефти ESPO с российского Дальнего Востока, сообщил близкий к делу источник на прошлой неделе.

По словам источника, пожелавшего сохранить анонимность, компания также получит нефть марок Urals и Sokol.

Другой источник, близкий к CEFC, сообщил, что в первом квартале компания будет получать по две поставки российской сырой нефти в месяц.