НАТО размещает новую бригаду в Румынии для сдерживания России

В Румынии приступила к выполнению своих обязанностей новая многонациональная бригада НАТО, призванная способствовать сдерживанию нарастающего российского присутствия в черноморском регионе после аннексии Крыма.Это формирование будет строиться на базе румынской бригады численностью до 4000 человек при поддержке военнослужащих из девяти других стран, в дополнение к уже размещенному в этом районе американскому контингенту численностью 900 человек. Планируется также подключить воздушные и морские активы для расширения потенциала нового вооруженного формирования.

«Наша цель – мир, а не война», – сказал президент Румынии Клаус Йоханнис, выступая на Парламентской ассамблее НАТО, которая в этом году проходит в Бухаресте.

«Мы не угроза для России. Но нам нужно вести диалог с сильной позиции обороны и сдерживания», – сказал он перед вылетом на военную базу Крайова на юго-востоке Румынии.

На базе под аккомпанемент военного оркестра перед собравшимися вместе с Йоханнисом предстал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, пообщавшийся с военнослужащими и осмотревший автомобили и вооружения.

«Мы посылаем очень четкий сигнал: НАТО здесь, НАТО сильна и едина», – сказал Столтенберг, выступая перед польскими, румынскими, испанскими и португальскими солдатами.

Россия обвиняет НАТО в попытках окружить ее и подрыве стабильности в Восточной Европе. Альянс эти обвинения отвергает. Среди стран черноморского региона Румыния, Болгария и Турция являются членами НАТО, Грузия и Украина надеются также вступить в альянс.

С помощью нового вооруженного формирования НАТО рассчитывает усилить присутствие в богатом нефтью и газом регионе без эскалации напряженности, при этом препятствуя планам России по созданию так называемой «буферной зоны».

Операция по размещению войск в Южной Осетии в 2008 году, поддержка сепаратистов на востоке Украины и аннексия Крыма повысили ставки, причем все стороны предупреждают о развитии нового сценария, напоминающего эпоху холодной войны.

Второе место после Румынии по количеству военнослужащих в новом формировании занимает Польша. Военнослужащие из Болгарии, Италии и Португалии также будут регулярно проходить подготовку в Крайове. Как ожидается, свой вклад внесет и Германия.

Помимо существующих патрулей НАТО в Черном море военно-морское присутствие в регионе будет усилено за счет дополнительных заходов в румынские и болгарские порты и учений.

Великобритания отправляет в Румынию истребители. Канада уже помогает патрулировать румынское воздушное пространство, а итальянские самолеты помогают патрулировать небо над Болгарией.