Трамп призвал аль-Сиси к разрешению дипломатического кризиса с Катаром

Президент США Дональд Трамп в среду провел телефонные переговоры с президентом Египта Абделем Фатахом аль-Сиси. В ходе разговора Трамп призвал египетского лидера к разрешению дипломатического кризиса с Катаром. Президенты двух стран также обсудили угрозу, которая исходит от Северной Кореи, отмечается в заявлении Белого дома.

Трамп вновь подчеркнул необходимость того, чтобы все страны «прекратили финансирование террористической деятельности и прилагать усилия по дискредитации экстремистской идеологии», – сообщил Белый дом.

В ходе телефонных переговоров президент США затронул и проблему северокорейской ядерной угрозы, говорится в заявлении, «подчеркнув необходимость для всех стран в полной мере выполнять положения резолюции Совета безопасности ООН по Северной Корее, которая предусматривает такие меры, как отказ от найма северокорейских рабочих и предоставление КНДР экономической или военной поддержки».