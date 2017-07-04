Визит Трампа в Польшу – инвестиционные перспективы

Польша рассчитывает заинтересовать президента США Дональда Трампа новыми возможностями для инвестиций в Восточной Европе. Напомним, что в четверг Трамп прибудет с кратким визитом в Варшаву по дороге на саммит «Большой двадцатки» в Германии.

На фоне напряженности в трансатлантических отношениях из-за торговли, безопасности и климата, правительство Польши, где доминируют правые и евроскептики, хочет сделать акцент на улучшении деловых связей между США и бывшими коммунистическими государствами центральной и восточной Европы.

Трамп посетит саммит участников «Инициативы трех морей», которую запустили в прошлом году Польша и Хорватия. Инициатива нацелена на развитие торговли, сотрудничества в сфере энергетики и инфраструктуры между странами от Балтики до Балкан, на побережьях Балтийского, Адриатического и Черного морей.

Некоторые представители ЕС скептически относятся к этому проекту, который считают попыткой Польши, во многом расходящейся с Брюсселем, обрести роль лидера в регионе, объединяющем беднейшие страны ЕС.

Как ожидается, Трамп, также вступавший в полемику с ЕС по ряду вопросов, будет пропагандировать экспорт американского природного газа в своем обращении к 10 лидерам стран региона, стремящегося снизить свою зависимость от России в сфере энергетики.

Польша, крупнейшая экономика бывшего коммунистического региона, в прошлом месяце уже получила первую поставку американского СПГ в балтийском порту Свиноуйсьце.

Глава польской государственной компании GAZ-System заявил, что саммит «Инициативы трех морей» должен стимулировать развитие проекта газового коридора «Север-Юг», который нацелен на диверсификацию поставок газа.

«Для таких проектов очень важна политическая поддержка, это помогает уложиться в сроки», – заявил он в интервью Reuters, добавив, что это также помогло бы Польше получить финансирование от ЕС, если Брюссель сочтет коридор приоритетной задачей.

Газовый коридор «Север – Юг», строительство которого планируется завершить в ближайшие два-три года, поможет транспортировать газ, полученный через терминал в Свиноуйсьце и по запланированному Балтийскому трубопроводу, по территории Польши, Чешской Республики, Словакии и Венгрии в новый СПГ-терминал в Хорватии.