Трамп призвал к «жестким и решительным» действиям по отношению к Пхеньяну

Президент США Дональд Трамп с похвалой высказался о других странах за принятие мер против ракетной программы Северной Кореи. Слова Трампа прозвучали спустя несколько дней после того, как Совет Безопасности ООН ввел новые санкции в отношении Пхеньяна в ответ на проведенные в июле два испытания межконтинентальных баллистических ракет.

«После многолетнего бездействия страны объединяются, чтобы, наконец, принять меры в связи с угрозами со стороны КНДР. Нужно действовать жестко и решительно!» – написал Трамп в «Твиттере» во вторник. Подготовленная США резолюция по Северной Корее была одобрена Совбезом еще в субботу.