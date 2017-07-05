Трамп осудил Китай за активизацию торговли с Северной Кореей

Президент США Дональд Трамп осудил Китай за торговлю с КНДР и выразил сомнение в том, что Пекин действительно пытается помочь Вашингтону в противодействии северокорейской ядерной угрозе.

«Объем торговли между Китаем и Северной Кореей в первом квартале вырос почти на 40 процентов. Это называется, Китай с нами сотрудничает! Но мы должны были попытаться!» – написал Трамп в среду в «Твиттере».

Еще до того, как во вторник Пхеньян объявил об успешном тестовом запуске межконтинентальной баллистической ракеты, Трамп заявил, что начал терять терпение из-за недостаточно активных мер давления на КНДР со стороны Китая и подумывает ввести меры в сфере торговли.

По мнению аналитиков, новая северокорейская ракета способна достичь американского штата Аляска.

Трамп опубликовал свой твит незадолго до отъезда в Варшаву, куда он направляется перед тем, как принять участие в саммите «Большой двадцатки», который пройдет в пятницу и субботу в Гамбурге. В ходе саммита он во второй раз встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, в адрес которого он выразил недовольство, считая, что Китай оказывает недостаточно давления на Пхеньян, чтобы заставить его отказаться от ядерной программы.

Китай является крупнейшим торговым партнером и союзником КНДР. Согласно опубликованным в апреле данным, объем торговли между двумя странами в первом квартале этого года вырос на 37,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, о чем сообщили New York Times и Financial Times. По данным Главного таможенного управления, китайский экспорт вырос на 54,5 процента, импорт – на 18,4 процента.