Пентагон заявил о готовности защитить страну от северокорейской МБР

Об этом было объявлено после первого успешного испытания межконтинентальной баллистической ракеты в КНДР
Американское военное руководство заявило в среду, что способно защитить США от «зарождающейся» угрозы, связанной с северокорейской межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), которую Пхеньян впервые протестировал 4 июля.
Официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис сообщил, что в прошлом месяце прошло успешное испытание, в ходе которого расположенная на территории США система перехвата сбила симулятор северокорейской МБР.
Уважаемые посетители форума, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.