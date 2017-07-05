Пентагон заявил о готовности защитить страну от северокорейской МБР

Американское военное руководство заявило в среду, что способно защитить США от «зарождающейся» угрозы, связанной с северокорейской межконтинентальной баллистической ракетой (МБР), которую Пхеньян впервые протестировал 4 июля.

Официальный представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис сообщил, что в прошлом месяце прошло успешное испытание, в ходе которого расположенная на территории США система перехвата сбила симулятор северокорейской МБР.