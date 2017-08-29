Никки Хейли: Северная Корея нарушила все резолюции Совбеза

Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли во вторник назвала запуск северокорейской ракеты над Японией «абсолютно неприемлемым и безответственным» шагом, заявив, что теперь Совет Безопасности должен принять серьезные меры.

«Ни над одной страной не должны летать ракеты, как над 130 миллионами человек в Японии. Это неприемлемо», – сказала Хейли журналистам, заявив, что Северная Корея «нарушила все до единой резолюции Совета Безопасности». «Я считаю, что должно произойти что-то серьезное», – добавила она.

«Пора знать меру», – сказала Хейли, выразив надежду, что Китай и Россия продолжат сотрудничать с остальными членами Совбеза, когда они соберутся на заседание во вторник, чтобы обсудить, что еще можно предпринять в связи с ядерной и ракетной программами КНДР.