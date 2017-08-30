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Трамп о северокорейской проблеме: «Разговоры – не решение»

Президент США Дональд Трамп

Президент высказался в «Твиттере» по поводу очередного ракетного запуска властями Пхеньяна

Президент США Дональд Трамп в среду отверг какие-либо дипломатические переговоры с КНДР, заявив, что «разговоры – это не ответ». Заявление прозвучало в среду, на следующий день после того, как Пхеньян запустил баллистическую ракету над территорией Японии, вызвав осуждение со стороны мирового сообщества.

«США вели разговоры с Северной Кореей и платили ей вымогаемые деньги в течение 25 лет. Разговоры – это не решение!» – написал Трамп в «Твиттере».

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