Тиллерсон: дипломатические усилия по решению северокорейской проблемы будут продолжены

Госсекретарь США подчеркнул, что действует согласно инструкциям президента Трампа
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в воскресенье, что, инструктируя его, президент Трамп указал на необходимость продолжать усилия, направленные на смягчение возрастающей напряженности в отношениях с Северной Кореей, подчеркнув, что «эти дипломатические усилия будут продолжаться, пока не будет брошена первая бомба».
Выступая на телеканале CNN, Тиллерсон стремился смягчить впечатление от твитов президента Трампа, в которых президент высказал предположение, что Тиллерсон зря теряет время, пытаясь вести переговоры с «маленьким ракетчиком» (саркастическое прозвище, которое Трамп использует, говоря о северокорейском лидере Ким Чен Ыне).
«Трамп ясно дал мне понять, что мне следует продолжать мои дипломатические усилия», – сказал Тиллерсон.
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