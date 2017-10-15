Тиллерсон: дипломатические усилия по решению северокорейской проблемы будут продолжены

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в воскресенье, что, инструктируя его, президент Трамп указал на необходимость продолжать усилия, направленные на смягчение возрастающей напряженности в отношениях с Северной Кореей, подчеркнув, что «эти дипломатические усилия будут продолжаться, пока не будет брошена первая бомба».

Выступая на телеканале CNN, Тиллерсон стремился смягчить впечатление от твитов президента Трампа, в которых президент высказал предположение, что Тиллерсон зря теряет время, пытаясь вести переговоры с «маленьким ракетчиком» (саркастическое прозвище, которое Трамп использует, говоря о северокорейском лидере Ким Чен Ыне).

«Трамп ясно дал мне понять, что мне следует продолжать мои дипломатические усилия», – сказал Тиллерсон.