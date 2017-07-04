Москва и Пекин – против ядерной программы Пхеньяна и маневров Вашингтона и Сеула

Президент Путин провел в Кремле переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином
Россия и Китай призвали к параллельному замораживанию северокорейской ядерной и ракетной программ и проведении крупномасштабных военных учений с участием США и Южной Кореи, заявил во вторник российский президент Владимир Путин после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
Напомним, что ранее во вторник КНДР заявила о первом успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). По словам экспертов, траектория полета ракеты может позволить использовать ее для нанесения удара по штату Аляска.
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