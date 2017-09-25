Пентагон: мы представим президенту Трампу варианты решения северокорейской проблемы

Пентагон представит президенту Трампу варианты действий по отношению к Северной Корее, если провокации со стороны Пхеньяна будут продолжаться, заявил в понедельник представитель военного ведомства США. Это заявление было сделано после заявления министра иностранных дел Северной Кореи о том, что его страна оставляет за собой право сбивать американские бомбардировщики даже в тех случаях, когда они не находятся в воздушном пространстве КНДР.

«Если Северная Корея не прекратит свои провокационные действия, то мы обязательно представим президенту Трампу варианты решения северокорейской проблемы», – сказал пресс-секретарь Пентагона полковник Роберт Мэннинг.