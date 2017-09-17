Никки Хейли: Совбез ООН исчерпал возможности сдерживания Северной Кореи

Представитель США в ООН Никки Хейли заявила в воскресенье, что Совет Безопасности исчерпал варианты сдерживания северокорейской ядерной программы. По словам Хейли, Соединенным Штатам, возможно, придется обратиться для решения проблемы к Пентагону.

«По существу, мы исчерпали все, что мы в данный момент можем сделать в Совете Безопасности, – сказала Хейли, выступая по телеканалу CNN. Она добавила, что была бы рада передать это дело министру обороны Джеймсу Мэттису.

«Мы пробуем все другие возможности, которые у нас есть, однако рассматривается и множество военных вариантов», – подчеркнула представитель США в ООН.