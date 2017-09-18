Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Корейском полуострове

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщило китайское государственное информагентство «Синьхуа».

По данным агентства, Си Цзиньпин сказал Трампу, что США и КНР объединяют многочисленные общие интересы. Также сообщается, что два лидера обсудили предстоящий визит Трампа в Китай.