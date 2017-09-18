Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Корейском полуострове

В ходе беседы затрагивался и вопрос о визите президента США в Китай
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник обсудили по телефону ситуацию на Корейском полуострове. Об этом сообщило китайское государственное информагентство «Синьхуа».
По данным агентства, Си Цзиньпин сказал Трампу, что США и КНР объединяют многочисленные общие интересы. Также сообщается, что два лидера обсудили предстоящий визит Трампа в Китай.
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