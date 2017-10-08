Пенс покинул матч НФЛ, когда игроки опустились на одно колено в момент исполнения гимна

Вице-президент США Майк Пенс в воскресенье покинул матч Национальной футбольной лиги в своем родном штате Индиана после того, как некоторые игроки опустились на одно колено во время исполнения государственного гимна. Подобные действия стали формой демонстрации, которые начались в прошлом году, как символический протест против насилия полиции в отношении расовых меньшинств.

«Сегодня я покинул игру команды [Indianapolis] Colts, потому что ни президент Трамп, ни я не удостоим своим присутствием никакое мероприятие, где проявляют неуважение к нашим солдатам, нашему флагу или нашему государственному гимну», – говорится в заявлении Пенса, опубликованном Белым домом.

Президент Дональд Трамп подверг игроков резкой критике за протесты и призвал НФЛ уволить их.

Право на участие в подобных протестах защищается Первой поправкой к Конституции США.

Критики игроков, отказывающихся выслушивать государственный гимн стоя, в том числе Трамп, выступают против любых протестов во время церемоний в честь флага США и военных ветеранов, вне зависимости от поводов этих протестов.

Пенс, который всеми силами старается демонстрировать верность Трампу, заявил о важности сплочения вокруг флага и тех вещей, которые объединяют страну.

«Хотя у каждого есть право придерживаться собственного мнения, я не думаю, что мы требуем слишком многого, когда просим игроков НФЛ уважать флаг и наш государственный гимн, – заявил Пенс. – Я солидарен с президентом Трампом, солидарен с нашими солдатами и всегда буду выступать за наш флаг и наш государственный гимн».