Сирийские демократические силы считают, что США останутся в Сирии на десятки лет

Главный союзник Вашингтона в борьбе с «Исламским государством» в Сирии заявляет, что американские вооруженные силы останутся на севере Сирии еще долго после того, как будут побеждены джихадисты, предсказывая долгосрочные связи с этим, преимущественно, курдским регионом.

Пользующиеся поддержкой США Сирийские демократические силы (СДС), альянс ополчений во главе с курдскими Отрядами народной самообороны (ОНС), считает, что у США есть «стратегический интерес» остаться в Сирии, заявил агентству Reuters официальный представитель СДС Талаль Сило.

«У них есть стратегия на многие десятилетия вперед. В долгосрочной перспективе будут заключены военные, экономические и политические соглашения между руководством северных районов Сирии… и администрацией США», – сказал Сило.

Возглавляемая США коалиция по борьбе с «ИГ» разместила свои силы в нескольких районах на севере Сирии, в том числе на авиабазе в городе Кобани. Она поддерживает СДС авиаударами, артиллерийскими силами и силами спецназа.

Отвечая на вопрос о долгосрочной стратегии, официальный представитель коалиции подполковник Райан Диллон рекомендовал обратиться за комментариями к Пентагону. По его словам, «еще предстоит множество боев, в том числе после того, как будет одержана победа над ИГИЛ в Ракке».

Он добавил, что у «Исламского государства» по-прежнему есть оплоты в долине реки Евфрат, помимо позиций в провинции Дейр аз-Зур к юго-востоку от Ракки.

«Наша миссия – одержать победу над силами ИГИЛ в указанных районах Ирака и Сирии и создать условия для дальнейших операций по укреплению региональной стабильности», – сказал Диллон, не вдаваясь в детали.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил: «Министерство обороны не обсуждает сроки проведения будущих операций. Как бы то ни было, мы по-прежнему нацелены на уничтожение ИГИЛ и предотвращение ее возвращения».

СДС и ОНС занимают доминирующее положение в некоторых районах на севере Сирии, где с момента начала сирийского конфликта в 2011 году возникли автономные администрации под руководством курдов.

ОНС и их сторонники контролируют территорию протяженностью 400 км на границе Сирии и Турции.

Альянс между США, СДС и ОНС является камнем преткновения в отношениях с Турцией, которая является союзником США. Турция считает ОНС ответвлением запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК), которая на протяжении трех десятилетий ведет сепаратистскую войну с турецкими властями.

Официальный представитель СДС Талаль Сило заявил: «У американцев есть стратегические интересы здесь и после истребления Даеш».

Новые базы?

«Они недавно заговорили о возможности закрепления территории для подготовки военного аэропорта. Это только начало – они дают поддержку не для того, чтобы потом просто уйти. Америка предоставляет всю эту помощь не просто так», – сказал Сило.

Он предположил, что Сирия может стать новой базой для американских сил в регионе. «Возможно, появится альтернатива их базе в Турции», – сказал он, имея в виду авиабазу Инджирлик.

Глава ОНС в прошлом месяце заявил, что США создали семь военных баз в регионах северной Сирии, которые находятся под контролем ОНС или СДС, в том числе крупную авиабазу в районе граничащего с Турцией курдского города Кобани

Коалиция заявляет, что не может обсуждать расположение своих сил из соображений оперативной безопасности.

Журналисты Reuters сообщают, что видели, как военные вертолеты Blackhawk и Apache взлетают с территории цементного завода в Кобани.

Новая администрация Дональда Трампа в марте начала предоставлять оружие ОНС в преддверии финального наступления на город Ракка, что возмутило Турцию, которая безуспешно призывает Вашингтон прекратить поддержку СДС. Несмотря на уверенность СДС в том, что американские силы останутся в стране, есть опасения, что Вашингтон не окажет достаточно поддержки ОНС и их союзникам и гражданским советам, которые контролируют северо-восток Сирии.

«Мы постоянно просим их четко и публично выразить нам политическую поддержку», – сказал Сило. По его словам, в этом месяце Госдепартамент провел первую публичную встречу с представителями СДС.

«На данный момент не проводится никаких встреч для реального обсуждения будущего Сирии. Есть инициативы по развитию политической поддержки наших сил, мы надеемся, что они будут активизироваться».