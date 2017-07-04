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Россия может уже через несколько недель направить свои войска в буферные зоны в Сирии

Спецпредставитель России на переговорах в Астане Александр Лаврентьев (второй слева)

Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане

АСТАНА — 

Россия может направить свои войска для патрулирования зон деэскалации, которые планируется создать в Сирии, в течение двух-трех недель после достижения окончательной договоренности с Турцией и Ираном, заявил во вторник глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

После серии встреч в Астане он сказал журналистам, что Москва, Анкара и Тегеран еще продолжают согласование деталей плана.

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