Россия может уже через несколько недель направить свои войска в буферные зоны в Сирии

Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане
Россия может направить свои войска для патрулирования зон деэскалации, которые планируется создать в Сирии, в течение двух-трех недель после достижения окончательной договоренности с Турцией и Ираном, заявил во вторник глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.
После серии встреч в Астане он сказал журналистам, что Москва, Анкара и Тегеран еще продолжают согласование деталей плана.
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