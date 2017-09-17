Тиллерсон и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон побеседовал по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. О беседе, состоявшейся накануне, сообщило в воскресенье агентство Reuters со ссылкой на внешнеполитическое ведомство России. Как сообщается, в ходе беседы обсуждалась ситуация в Сирии и ход боевых действий против террористов.

Беседа состоялась после того, как поддерживаемые Соединенными Штатами формирования в Сирии сообщили о том, что в субботу они были обстреляны российской авиацией и сирийскими правительственными войсками в провинции Дейр-аз-Зур, боевые действия в которой приобретают все более сложный характер.

В сообщении российского МИДа не говорится о том, обсуждались ли эти сведения в ходе разговора Тиллерсона и Лаврова, и ответила ли на них российская сторона.